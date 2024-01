Il capogruppo alla Camera di Forza Italia: "Terzo mandato di sindaci e governatori? Non siamo d'accordo"

Centrodestra diviso per quanto riguarda il candidato da presentare alle elezioni regionali in Sardegna. Tuttavia Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, è positivo sul fatto che si troverà l’intesa. “Troveranno assolutamente una quadra”, ha affermato Barelli per le strade di Roma, commentando il vertice di maggioranza tra i tre leader (Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani) avvenuto a Palazzo Chigi. “Non riteniamo che possano o ci debbano essere ricadute sulla Basilicata, né sull’Abruzzo né sul Piemonte”. L’onorevole infine ha chiarito la posizione di Forza Italia sul terzo mandato di sindaci e governatori: “Noi non siamo d’accordo che ci sia questa tipologia di aperture”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata