Nella coalizione di centrodestra da giorni si discute sia delle elezioni regionali (in particolare del nodo Sardegna), sia delle prossime europee

Si è tenuto in mattinata a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nella coalizione di centrodestra da giorni si discute sia delle elezioni regionali (in particolare del nodo Sardegna), sia delle prossime europee. Il segretario della Lega ha già fatto sapere di non avere intenzione di presentarsi al test di giugno, mentre quello di Forza Italia ha preso tempo rimandando qualsiasi decisione a dopo il congresso del partito in programma a febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata