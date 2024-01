Il presidente di Rcs e del Torino ospite a 'Un Giorno da Pecora'

La battuta di Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino, su una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. “Salvini mi voleva sindaco di Milano? Nel 2015 ho scelto di scalare Rcs, anche se devo dire che sarebbe stata una bellissima cosa fare il sindaco di Milano se avessi vinto. Poteva essere una cosa bella, ma non era possibile. Mi piacerebbe farlo? Non lo so, Milano è la mia città. Perché no?“, ha detto Cairo ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1.

