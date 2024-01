Così il ministro degli esteri davanti a Montecitorio

Antonio Tajani interviene sugli accordi di coalizione alle regionali. “Sono convinto che alla fine il centrodestra troverà la miglior soluzione possibile. Non è in discussione la coalizione di centrodestra”, sottolinea il ministro degli esteri. Sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che ha annunciato che non si candiderà alle europee Tajani precisa: “Ne parleremo a tempo opportuno. Per me non è un problema, l’ho fatto per cinque volte il candidato al parlamento europeo”.

