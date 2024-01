Il ministro degli Esteri fuori da Montecitorio: "Pronti a fare tutto ciò che serve"

Il ministro degli Esteri Tajani dà rassicurazioni sugli italiani in Ecuador, paese travolto da un’ondata di violenze provocate da bande criminali in molte città che ha provocato almeno 13 morti. A Guayaquil un gruppo di uomini armati a volto coperto ha fatto irruzione nello studio di un canale televisivo, minacciando alcune persone. Il presidente Daniel Noboa, intanto, ha introdotto lo stato di emergenza. “Non abbiamo notizie di problemi per i cittadini italiani. Comunque la nostra ambasciata è operativa. Siamo pronti, come abbiamo sembre fatto in Sudan, Niger, Israele, a Gaza, a fare tutto ciò che serve per salvare vite umane, per proteggere i nostri connazionali”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, fuori da Montecitorio a Roma.

Tajani si è espresso anche sul Piano Mattei. “Se vogliamo aiutare veramente il continente africano dobbiamo intervenire. Il Piano Mattei è parte del piano Marshall europeo”, ha aggiunto il vicepremier, secondo cui “l’Africa deve rappresentare una risorsa per se stessa e deve rappresentare per noi una risorsa, non un territorio da colonizzare”.

