Le parole del ministro dell'Interno in audizione in Commissione straordinaria

“La storia ci insegna che quando si risveglia la questione israelo-palestinese si verificano rigurgiti di antisemitismo. È ciò che sta accadendo in Europa e in Italia. Ne è prova il netto incremento di episodi a sfondo discriminatorio di matrice antisemita e antisionista tanto che, dall’inizio del conflitto israelo-palestinese sino al 31 dicembre scorso, la Polizia di Stato ne ha censiti 135 su tutto il territorio nazionale“. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in audizione in Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Sport, Piantedosi: “134 episodi razzismo e antisemitismo dal 2022”

“Voglio ora fare riferimento all’ambito delle manifestazioni sportive. Dallo specifico monitoraggio in materia, avviato dal 2022, sono stati sinora rilevati, in occasione di manifestazioni sportive, 134 episodi di discriminazione a contenuto razziale, antisemita o territoriale“. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in audizione in Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza sottolineando in questo senso che “lo scorso giugno, ho sottoscritto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio una dichiarazione d’intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto al fenomeno”. “Tra le altre iniziative – ha ricordato, sono state previste attività di sensibilizzazione e di comunicazione sulle tematiche dell’antisemitismo, quali ad esempio l’organizzazione di visite al ‘binario 21’e in altri ‘luoghi della memoria'”.

