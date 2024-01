Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato Herzog a Tel Aviv. Altri 4 soldati israeliani uccisi a Gaza: il bilancio sale a 180

La guerra in Medioriente giunge al giorno 95. Mentre l’esercito di Israele annuncia la terza fase del conflitto, caratterizzata da un ricorso minore alle forze di terra e agli attacchi aerei, Hezbollah afferma di “non volere l’estensione delle ostilità”. Nuove proteste a Gerusalemme contro Netanyahu, con diverse decine di manifestanti che hanno bloccato l’ingresso principale della Knesset chiedendo elezioni anticipate e l’espulsione degli estremisti dell’esecutivo.

10:30 Israele, ostaggi o no a rientro palestinesi in nord Gaza

Israele non permetterà ai palestinesi di tornare nel nord di Gaza se Hamas non accetterà di rilasciare altri ostaggi. Questa la posizione che verrà espressa da Tel Aviv durante gli incontri di oggi con il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Lo riporta Axios, citando alti funzionari dello Stato ebraico. “Non permetteremo ai palestinesi di tornare alle loro case nel nord di Gaza se non ci saranno progressi nel rilascio degli ostaggi”, ha spiegato uno dei funzionari. “Ci sono ostaggi israeliani e americani ancora tenuti a Gaza. Pensiamo che sapremo entro poche settimane se un nuovo accordo per il loro rilascio sia possibile o meno”, ha aggiunto un altro funzionario di Tel Aviv.

10:20 Blinken ha incontrato Herzog a Tel Aviv

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, arrivato in Israele ieri sera, ha incontrato oggi a Tel Aviv il presidente israeliano, Isaac Herzog. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, Herzog ha detto a Blinken che Israele sta facendo del suo “meglio, in circostanze estremamente complicate sul terreno, per assicurarsi che non ci siano conseguenze indesiderate e vittime civili”. “Stiamo allertando, chiamando, mostrando, inviando volantini, stiamo usando tutti i mezzi che il diritto internazionale ci consente per allontanare le persone, in modo da poter svelare questa enorme città del terrore sotto le case, i salotti e le camere da letto delle persone, le moschee, i negozi e le scuole”, ha detto Herzog. Blinken, dal canto suo, ha parlato di “sforzi incessanti” da parte di Washington per riportare a casa gli ostaggi sequestrati nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Alcune famiglie degli ostaggi di Gaza si sono radunate fuori dall’incontro, esortando l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden a fare di più per liberare gli ostaggi.

09:40 Ferito a Gaza attore israeliano di ‘Fauda’, è stabile

Un attore della serie di successo ‘Fauda’ distribuita su Netflix, Idan Amedi, 35 anni, è rimasto gravemente ferito nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani. Secondo Ynet, l’attore è stato sedato e intubato in un ospedale israeliano e sarebbe coperto di ferite da schegge, ma in condizioni stabili. Secondo la stessa testata Amedi, in servizio di riserva da quando Hamas ha lanciato l’attacco nel sud di Israele il 7 ottobre, sarebbe stato ferito lunedì. Per la sua guerra a Gaza contro Hamas Israele ha arruolato circa 360mila soldati riservisti di ogni estrazione sociale.

Nella serie ‘Fauda’ interpreta Sagi Tzur, un agente sotto copertura alle prime armi, durante la seconda e la quarta stagione; è anche un cantautore di successo in Israele. ‘Fauda’ segue una squadra di agenti sotto copertura dell’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet nelle loro operazioni contro i palestinesi. Sebbene la serie sia acclamata dalla critica, alcuni palestinesi sostengono che banalizzi la loro esperienza durante l’occupazione militare della Cisgiordania da parte di Israele.

09:15 Parenti ostaggi a valico con Gaza per fermare aiuti, bloccati

In Israele la polizia ha bloccato un gruppo di parenti degli ostaggi detenuti a Gaza che, a bordo di un convoglio, cercavano di raggiungere il valico di frontiera di Kerem Shalom con la Striscia con l’intenzione di impedire l’ingresso di aiuti umanitari. I familiari degli ostaggi intendevano così protestare per il fatto che i loro cari sono ancora prigionieri e che ai funzionari della Croce rossa non viene consentito di fare loro visita e fornire loro beni umanitari di base. Il Times of Israel riporta che il gruppo è stato bloccato perché l’area del varco è designata come zona militare chiusa. “È ora di smetterla con questo scherzo. Torneranno in 136 bare”, ha dichiarato Ayala Metzger, parente degli anziani ostaggi Yoram e Tami Metzger.

08:30 Israele, altri 4 soldati uccisi a Gaza: bilancio ora a 180

L’esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 4 soldati uccisi in combattimento nel centro e nel sud di Gaza. Si tratta di Roi Tal (19 anni), dei riservisti David Schwartz (26 anni), Yakir Hexter (26) e Gavriel Bloom (27 anni). Il bilancio dei soldati morti dall’avvio dell’operazione nella Striscia è ora di 180.

07:00 Blinken è arrivato in Israele, oggi incontro con Netanyahu

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atterrato a Tel Aviv, in vista degli incontri di oggi con la leadership israeliana. Secondo le attese, Blinken chiederà ai suoi interlocutori di intensificare gli sforzi per ridurre le vittime civili nel conflitto a Gaza. Si tratta della quarta visita del capo della diplomazia Usa nello Stato ebraico, dopo gli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Blinken è reduce dalla tappa in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman. In precedenza, il segretario di Stato aveva visitato altre nazioni arabe, comprese Giordania e Qatar. Dopo gli incontri con i vertici di Israele, Blinken farà visita anche in Cisgiordania e Egitto.

