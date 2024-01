Il vicepremier sul caso Anas: "Io attaccato da magistratura e stampa di sinistra. Si lasci stare la mia compagna"

Alle Europee “non so cosa faranno gli altri leader. Io non mi candido. Resto a fare il ministro dei Trasporti”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4. Candiderebbe il generale Roberto Vannacci alle Europee? “A me piacerebbe, un’altra delle vittime della sinistra radical chic” ha aggiunto Salvini.

Appalti Anas, Salvini: “Toghe sinistra mi attaccano, lascino stare Francesca”

“Una certa magistratura di sinistra, una certa stampa di sinistra sta attaccando me. Usano chi è a me vicino per attaccare me. Prendetevela con me, la mia compagna perché deve essere tirata in ballo perché è la mia compagna, lasciatela lavorare”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4. “Non penso che all’Anas ci sia gente corruttibile e ogni mia scelta la faccio nell’interesse del paese”, ha aggiunto.

Governo, Salvini: “È momento pace fiscale ed edilizia”

In questo anno di governo “è stato un errore non aver affrontato fino in fondo la pace fiscale e la pace edilizia. È il momento della pace fiscale ed edilizia“. Le parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4.

Giustizia, Salvini: “Errore rinviare riforma, è priorità”

Abbiamo rimandato la riforma della giustizia? “Secondo me è un errore, perché è una priorità la riforma della giustizia. Deve arrivare prima la riforma della giustizia, ricordo che Berlusconi me lo diceva. E’ giusto il premierato, l’autonomia, ma senza una giustizia giusta questo non sarà un Paese libero. Se un giorno capiti il magistrato sbagliato tu sei fottuto…”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4.

