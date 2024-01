Il vicepremier: "Lavorano quelli che meritano nel rispetto di costi, tempi e qualità"

In occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’autodromo di Monza, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto sull’inchiesta degli appalti Anas. “Da ministro, prima dell’Interno e oggi delle Infrastrutture, ho sempre fatto in modo che i progetti andassero avanti nel rispetto della totale autonomia dei prefetti, dei questori e delle aziende. Mai mi permetterò nella mia vita di segnalare Tizio e Caio, lavorano quelli che meritano nel rispetto dei costi, dei tempi e della qualità del lavoro“, ha dichiarato Salvini. “Ho dato indicazioni al mio Ministero di far lavorare quelli bravi nel rispetto dei costi, dei tempi e della qualità del lavoro che non sempre coincide col massimo ribasso. Non sempre il massimo ribasso coincide con l’interesse pubblico, perché se vai al massimo ribasso evidentemente i conti non tornano”, ha aggiunto Salvini.

