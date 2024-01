Le parole del numero uno di Azione: "Serve legislazione molto dura su apologia fascismo. Ex Ilva? È finita"

Si candiderà alle Europee? “Io ho proposto che nessuno si deve candidare dei leader, perché in Europa bisogna andarci. Io non potrei andarci, Meloni men che meno. Io vorrei non candidarmi e che ci fosse un accordo tra i leader per non farlo. Io proverò a non farlo anche se gli altri si candidassero”. Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Omnibus, su La7.

Acca Larentia, Calenda: “Serve legislazione molto dura su apologia fascismo”

Il raduno di Acca Larentia? “Era una scena molto impressionante. Io penso che Piantedosi debba rispondere in aula, faremo un’interrogazione. Piantedosi deve identificare perché quest’anno il numero è veramente impressionante. Poi dobbiamo essere d’accordo: io penso che su questo bisogna avere una legislazione molto dura, quella roba là dovrebbe essere reato perché è apologia del fascismo. Io vorrei che questa cosa uscisse dalla cronaca politica, c’è una battaglia culturale sul fascismo da fare”. Le parole del leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Omnibus, su La7.

Ex Ilva, Calenda: “È finita, sarà lungo calvario come Alitalia”

“L’unica alternativa è usare una norma che consente di mettere Ilva in amministrazione straordinaria, non ne vedo altre. Se dovessi fare un pronostico oggi per me Ilva è finita, il punto è quanto soldi ci metterà lo Stato dentro. Nessuno verrà mai a investire perché è troppo rischioso e lo Stato per gestirla ha obblighi stringenti, i contributi pubblici sono considerati dall’Ue aiuti di Stato, quindi sarà difficile riprenderla…sarà un lungo calvario come Alitalia“. Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Omnibus, su La7.

