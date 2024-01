Il Carroccio "ribadisce la candidatura del presidente uscente"

“La Lega ribadisce la candidatura del presidente uscente Solinas in vista delle Regionali in Sardegna. Nessun passo indietro come erroneamente ipotizzato da alcuni media, ma la consapevolezza di un progetto condiviso con l’intero centrodestra che ha portato ottimi risultati a livello nazionale e regionale”. Lo rende noto l’ufficio stampa della Lega.

