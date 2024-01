Si attende ora la reazione del governatore uscente Christian Solinas, che puntava al secondo mandato

“Non ci sono altri passaggi da fare, Paolo Truzzu è il candidato ufficiale del centrodestra in Sardegna. E lo è anche per Fratelli d’Italia a Roma. Lui è stato scelto a grande maggioranza dal tavolo e lui sarà: se la Lega e Solinas vogliono uscire dalla coalizione sono liberi di farlo“. Così, a LaPresse, la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda. La politica parla all’indomani del maxivertice di oltre nove ore che si è tenuto ieri a Cagliari, al termine del quale Christian Solinas, il governatore uscente che punta al bis con il sostegno della Lega, aveva dichiarato che essendoci posizioni diverse, ci sarebbe stato un passaggio forse già oggi stesso con i vertici romani.

Zedda invece è perentoria: “Truzzu è il candidato ufficiale da ieri”. Si aggiungerebbe così alla lista dei candidati, che nell’ambito del centrosinistra vede già Alessandra Todde e Renato Soru. Per quanto riguarda i rapporti con Psd’Az e Lega, i tentativi di ricucitura ci saranno comunque: “Sicuramente ci saranno incontri, ma al momento non esiste un calendario”. Si attende ora la contromossa di Solinas, mentre Alessandra Zedda di Forza Italia conferma la sua discesa in campo come candidata di una lista civica.

