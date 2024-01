"Le priorità che l'Europa si dà sono le cose che abbiamo sempre detto noi", ha aggiunto la premier

“L’Italia ha portato un approccio serio che non ha avuto problemi a farsi ascoltare a livello europeo. Le priorità che l’Europa si dà sono le cose che abbiamo sempre detto noi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. “Poi se mi chiede se sono soddisfatta o no, ma continuo a lavorare per essere soddisfatta alla fine della legislatura”, ha aggiunto la premier.

