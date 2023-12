Il ministro della Cultura: "Molti hanno avuto una buona affluenza il 25 dicembre"

Molti musei e siti archeologici statali sono rimasti aperti al pubblico la mattina di Natale. Una scelta voluta da Gennaro Sangiuliano e a cui lo stesso ministro della Cultura guarda con positività. “Sono soddisfatto. È un inizio, l’85% dei musei sono stati aperti, molti hanno avuto una buona affluenza. Era solo mattutina, non si possono comparare i dati con un giorno normale. È andato bene, proseguiremo su questa strada”, ha detto il titolare del dicastero a Napoli, dopo aver fatto visita a Villa Floridiana. “Anche il 1° gennaio saranno aperti i musei. Questo risponde a una ratio ben chiara: ci sono tante persone, stranieri che sono venuti a trascorrere le ferie natalizie in Italia ma anche tanti italiani che hanno deciso di andare in una città d’arte. È bene che queste persone possano trovare piena fruibilità dei siti museali“, ha aggiunto.

