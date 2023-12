La senatrice a Coffee Break su La7: "Mia mamma mi diceva sempre devi ricordare che hai l'opportunità di fare ciò che vuoi ma la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma, diciamolo alle nostre figlie"

Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia, ospite di Coffee Break su La7 parla di calo demografico e maternità: “Mia mamma mi diceva sempre devi ricordare sempre che hai l’opportunità di fare ciò che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta. Questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione, di 46 anni, dobbiamo ricordare alle nostre figlie. Perché ahimè se no il rischio che si ingenera in nome della realizzazione professionale, che io auspico e trovo che sia giusta, la donna ha una preparazione, uomini e donne riescono a fare cose straordinarie in genere, e io mai e poi mai sono stata per il femminismo separatista… Però non dobbiamo dimenticare che esiste la missione di mettere al mondo dei bambini” dice Mennuni.

“Dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni, la maternità a diventare di nuovo cool. Dobbiamo fare sì che le ragazze di 18/20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia, poi lo Stato verrà dietro” aggiunge ancora.

