le motivazioni formulate dalla Lega Antivivisezione e ha sospeso l'ordinanza di cattura e abbattimento dell'orsa fino al mese di maggio

Il Tar di Trento ha sospeso l’esecuzione dell’Orsa JJ4, accogliendo le motivazioni del ricorso presentato dalla Lega Anti Vivisezione e depositato nei giorni scorsi per impedire l’abbattimento dell’orsa. L’ordinanza firmata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata sospesa “Vittoria per LAV – fa sapere la Lega in una nota – e per chi crede nelle posizioni dell’Associazione, sempre dalla parte dell’orso. Il nostro Ufficio Legale ha lavorato alacremente per evitare un’azione che appariva più come un gesto di vendetta nei confronti dell’orso che un’efficace ricerca della sicurezza di tutti in una convivenza pacifica e informata”.

“All’arroganza del Presidente Fugatti nel rispondere alle nostre proposte per il salvataggio di Jj4 – conclude la LAV – il Tar ha risposto con la sospensione del provvedimento. Una reazione legittima e di buon senso che permetterà di individuare una soluzione ragionata e proattiva alla difficile vicenda di JJ4”.

