Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasetti

Il marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono risultati positivi al veleno per topi. Le autorità ritengono che la manomissione abbia interessato vasetti da 190 grammi con alimenti a base di carote e patate destinati a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati Spar in Austria. Il primo campione è risultato positivo il 18 aprile. “Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto del prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato, “il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità“.

La polizia del Burgenland, in Austria, ha dichiarato che i prodotti sospetti potrebbero avere un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del vasetto. Altri segnali di allarme sono il coperchio danneggiato o aperto e un odore insolito o di avariato. Inoltre, potrebbe non esserci il rumore di scatto quando il vasetto viene aperto per la prima volta. HiPP ha dichiarato che sta richiamando tutti i suoi vasetti di alimenti per l’infanzia venduti nei supermercati Spar, che includono i negozi Spar, Eurospar, Interspar e Maximarkt in Austria a titolo precauzionale. I clienti possono ottenere il rimborso completo anche senza scontrino. I rivenditori in Slovacchia e nella Repubblica Ceca hanno ritirato dalla vendita tutti i vasetti di omogeneizzati del marchio.

Un cliente ha segnalato che un vasetto sembrava essere stato manomesso, ha riferito la polizia, anche se nessuno aveva consumato l’alimento per l’infanzia. Il veleno per topi contiene tipicamente bromadiolone, un anticoagulante che impedisce la coagulazione del sangue. Ingerire veleno per topi potrebbe causare emorragie come sanguinamento delle gengive e dal naso, oltre a lividi e sangue nelle feci. I sintomi potrebbero manifestarsi da due a cinque giorni dopo aver ingerito la sostanza.