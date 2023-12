La presidente del Consiglio nel suo intervento ad Atreju

“La grandezza della missione che ci è stata affidata non consente di perdere tempo con le bassezze, e io personalmente sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino, e vedremo chi dei due arriverà alla fine. Solo gli italiani possono decidere quando sia ora di dire basta, fin quando io saprò che ho alle spalle il consenso del popolo italiano non c’è verso di liberarsi di me. Possono fare tutto quello che vogliono, non lasciatemi sola e io farò sempre la mia parte”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma. “Non so perché è stato dato a me questo compito, però so che posso portarlo a termine perché in vita mia non sono scappata mai e decisamente non intendo farlo ora”, ha concluso la presidente del Consiglio.

