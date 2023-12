La leader dem all'assemblea nazionale: "Io palco con nostalgico fascismo non lo condivido"

La segretaria Pd Elly Schlein ha parlato del suo e rifiuto all’invito di Giorgia Meloni di partecipare ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. “Un confronto sul merito con Giorgia Meloni lo facciamo quando vuole, ma non a casa sua, non a casa nostra e comunque con i nostalgici del franchismo e del fascismo io il palco non lo divido”, ha detto a margine del Forum Europa, organizzato dai dem a Roma, Elly Schlein che ha spiegato: “Io sarò sempre disponibile al confronto nel merito con tutti, anche con la Presidente Giorgia Meloni. Ma quello che ho declinato non è un invito al confronto con lei, è un invito alla sua festa di partito nel giorno in cui ci negavano il confronto nel luogo deputato, il Parlamento, affossando con un sotterfugio la nostra proposta sul salario minimo. E poi, vorrei fosse chiaro, per la mia cultura politica non avrei potuto mai calcare il palco con un eversore che ha detto che Pedro Sanchez andrebbe appeso per i piedi. Con i nostalgici del franchismo e del fascismo io il palco non lo divido“.

