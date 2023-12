Il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare: "Edi Rama ha detto parole importanti"

(LaPresse) “Grandi leader e comunicatori mondiali partecipano a questo evento riconoscendone la centralità”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine del suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia, a Roma. Secondo Lollobrigida, infatti: “Un risultato straordinario per la destra italiana, ma credo che anche l’attenzione verso il governo italiano sia percepita a livello internazionale in maniera oggettiva”. “Ha detto parole importanti Edi Rama”, ha poi commentato il ministro in merito all’intervento del premier albanese, aggiungendo che: “Quando tu sei generoso nella storia, qualcuno poi se ha coscienza ti ripaga”. “Sono state parole che hanno toccato chiunque abbia coscienza di quello che abbiamo rappresentato nella storia”, ha quindi concluso Lollobrigida.

