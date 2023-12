Il leader di Azione alla kermesse di Fratelli d'Italia: "Sembrava Dio: italiani, fate più figli"

“Sembrava Dio: italiani fate più figli. Perché hai fatto i soldi vieni in Italia e ci spieghi che dobbiamo fare i figli?”, ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine del suo intervento ad Atreju. “Questi sono ricchi, viziati, plutocrati digitali. Bisognerebbe trovare l’orgoglio nazionale per dirgli: “Caro Elon Musk noi usiamo X, fai la Tesla benissimo, ma quando parli come se fossi Dio ti diamo una piedata sulle chiappe metaforica”

