La ministra ad Atreju: "Abbiamo investito un miliardo e mezzo nella scorsa finanziaria e uno in questa per la natalità"

“Noi difendiamo prima di tutto la natalità. Per fare un bambino ci vuole un uomo e una donna, con qualunque tecnica possibile, e quindi questo è il punto fondamentale: noi siamo un Paese con un inverno demografico gravissimo che avrà esiti molto pesanti se non cerchiamo di invertire il trend”. Lo ha dichiarato la ministra della famiglia Eugenia Roccella, a margine del suo intervento ad Atreju. “Abbiamo investito un miliardo e mezzo nella scorsa finanziaria e un miliardo in questa. Vorrei sapere quanti altri governi hanno investito questa cifra sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro per le donne” aggiunge.

