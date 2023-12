Il leader del M5S: "In Europa ci devi andare con una visione, e questo governo non ce l'ha"

“L’Europa è una grande prospettiva in termini di opportunità. Ma in Europa ci devi andare con una visione, e questo governo non ce l’ha, tra gli amici di Vox, Orban, cerca di fare a sportellate con la Francia…non si fa così, in Europa devi costruire e spingerla a essere ancora più ambiziosa. Devi avere un progetto, altrimenti ti ritrovi perdente. Come è stato con l’introduzione del Mes, un meccanismo sbagliato alla radice. Merkel mi disse ‘prendi i soldi del Mes’, e io le ho detto ‘non li prenderò mai’. Perché l’Europa deve spingere in materia di solidarietà, e un meccanismo come il Mes mi va a strozzare con la sorveglianza finanziaria”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio1.

