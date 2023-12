Il presidente del MoVimento: "Dalla premier Meloni un sacco di menzogne, è inaccettabile" Su Grillo: "Sta assolutamente meglio"

Landini “mi sembra che faccia il leader della Cgil. Per quanto riguarda il Movimento, noi di federatori non ne abbiamo bisogno. Facciamo politica in modo chiaro e siamo abbastanza grandi da elaborare un’alternativa di governo con chi ci sarà”. Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Rtl 102.5 aggiungendo che “c’è un dialogo con il Pd in corso che spero si possa affinare sempre più” ma “nella lealtà e nel rispetto reciproco”.

“Quello che trovo surreale e quindi inaccettabile e mi spinge a una forte reazione è un presidente del Consiglio, che dovrebbe rappresentare tutti e parlare con gli italiani con sincerità”, “a volte anche ammettendo un’incapacità di risolvere problemi, che invece dice un sacco di menzogne e questa cosa è inaccettabile” aggiunge il presidente del M5S, Giuseppe Conte. “Il governo è incapace e incompetente, ecco perché sono ossessionati dalle nostre misure di crescita”.

Conte: “Meloni sarà costretta ad approvare il Mes”

Per quanto riguarda il Mes “il problema è che Meloni si sente costretta ad approvarlo perché vuole far parte del club di Bruxelles” evidenzia il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Rtl 102.5. Meloni “ha accontentato sempre Washington e Bruxelles per accreditarsi personalmente” e ora “dovrà contraddire tutte le campagne elettorali che ha fatto, per lei è un problema serissimo”, aggiunge Conte.

Conte: “Grillo? Sta assolutamente meglio”

“Mi sono informato e la cosa è sotto controllo. Mi sembra che stia assolutamente meglio” spiega il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Rtl 102.5 rispondendo a una domanda sulle condizioni di salute di Beppe Grillo, ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.

