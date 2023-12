La replica della premier al Senato in vista del Consiglio europeo

Giorgia Meloni parla al Senato nella replica al dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì. “Fieri sul lavoro fatto per il Pnrr”, rivendica la premier che sulla proposta di Mario Monti di un veto sul Patto di Stabilità chiarisce: “Non escludo nessuna scelta”. Poi torna sulle polemiche per le sue parole di ieri alla Camera sulla politica estera che non si fa con le foto: “Nessun attacco a Draghi”, precisa la presidente del Consiglio. “La fermezza mostrata da Draghi non si risolve con la foto sul treno per Kiev con Francia e Germania, e faccio presente che anche io sono stata su quel treno”, ha aggiunto.

