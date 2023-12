Così la premier nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo

“Io penso che la politica sia soprattutto saper dialogare con tutti e penso che questo sia anche il modo per dare all’Italia un ruolo da protagonista. Mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore Mario Draghi per il fatto che c’era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron. Mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. “Io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie – aggiunge – penso che l’Europa non sia a tre, penso che l’Europa sia a 27, penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell’Ue, come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia, e pure con l’Ungheria perché credo di fare bene così il mio mestiere”.

