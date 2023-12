La premier al Senato: "Dimostra la scarsa serietà del governo Conte"

“Negate che il governo Conte abbia alla chetichella dato l’assenso alla riforma del Mes, e ho portato qui un bel fax in cui Luigi Di Maio firma l’autorizzazione alla riforma del Mes. Una firma messa il giorno dopo la fine del governo Conte, senza dibattito in Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre. Questo foglio dimostra la scarsissima serietà Di un governo che prima Di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nella replica in Aula al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, mostrando il fax ai senatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata