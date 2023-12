Il vicepremier a Radio24: "Posizione Lega sul tema è sempre chiara"

“Il Mes, lo hanno detto in tanti, non è uno strumento attuale”, “fortunatamente le banche italiane grazie all’Italia sono in salute, le banche tedesche forse un po’ meno, ne parleremo quando si tratterà di decidere, a oggi non mi sembra che il Mes possa essere uno strumento utile all’Italia e agli italiani”. Lo ha detto il vicepremier, ministro di Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Radio24. “La posizione della Lega è stata sempre chiara sul Mes“, ha aggiunto. Quando l’intervistatore ha chiesto conferma che si trattasse dunque al momento di un no da parte sua alla ratifica, Salvini ha risposto: “Assolutamente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata