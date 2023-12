Il capogruppo M5S al Senato su Atreju: “Non invitano la vera forza trainante dell’opposizione”

Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, è intervenuto sul tema del Mes, che sta spaccando la maggioranza. “C’è una grandissima confusione. Mi sembra evidente che la credibilità del governo sul piano internazionale sia molto, molto debole e bassa”, ha spiegato il senatore pentastellato, aggiungendo: “Credo che il patto di stabilità sarà una iattura per il nostro Paese proprio per l’incapacità del governo di contare sui tavoli internazionali”. Patuanelli si è poi soffermato sulla mancata partecipazione di Giuseppe Conte e di altri esponenti pentastellati alla kermesse di Fratelli d’Italia Atreju. “Ho la sensazione che non invitino la vera forza trainante dell’opposizione in questo momento”, ha commentato l’ex ministro dell’Agricoltura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata