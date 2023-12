Lorenzin (Pd): "Siamo a Natale senza un quadro chiaro". Paita (Iv): "Non è risiko né monopoli"

Le opposizioni lasciano l’aula della commissione Bilancio del Senato poco dopo l’avvio dei lavori di questa mattina. A quanto si apprende, infatti, la discussione verterebbe per ora sugli altri punti all’ordine del giorno e non sulla manovra. “È ridicolo e imbarazzante che ci si chieda si fare l’illustrazione degli emendamenti che a questo punto è un puro esercizio di stile rispetto al lavoro fatto durante le audizioni in questi 2 mesi, quando manca ancora il mitico ed epico emendamento del governo – quello sulle infrastrutture ndr – e quelli dei relatori”, ha attaccato la senatrice Pd, Beatrice Lorenzin.

“Non abbiamo neanche una cornice in cui fare un ragionamento serio. Se la maggioranza pensa di tenerci così e giocare col parlamento stile risiko, qui non si fa così, non è risiko né monopoli“. Le fa eco la senatrice di Iv, Raffaella Paita: “Se non diamo un metodo a questa maggioranza, che pretende di farci illustrare gli emendamenti senza farci vedere i loro, che non ci consente di valutare e ci fa presentare i subemendamenti alla cieca, rischiamo di andare dopo Natale. Io penso che sia arrivato il tempo di fare una battaglia seria per capire se le fratture interne alla maggioranza sono tali per cui la manovra rischia di arrivare a Capodanno“.

Superbonus, possibile proroga di due mesi per i lavori nei condomini

Intanto si va verso una proroga del Superbonus, con una proposta da parte di Forza Italia di modifica della Legge di Bilancio consistente nell’introduzione di una Sal (la pratica di Stato Avanzamento Lavori) straordinaria per i lavori nei condomini. “E’ una proposta corretta, che non comporta costi e oneri ulteriori per lo Stato e soprattutto che salvaguarda i condomini. Grazie a Forza Italia, da sempre in prima linea per tutelare chi ha investito, è al vaglio una proroga di due mesi per i lavori nei condomini: in questo modo, come chiediamo da tempo, potranno concludere i lavori già avviati – e certificati – e godere del Superbonus per l’anno 2023. Una proposta perfettamente ragionevole che auspico trovi massima condivisione”. Lo spiega in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

