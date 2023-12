All'incontro prenderà parte anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani

È in programma alle 15, alla Camera, un incontro tra il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza per discutere il calendario dei lavori della manovra. È quanto si apprende da fonti parlamentari. La legge di bilancio è attualmente all’esame della commissione Bilancio della Senato e dovrebbe approdare nell’aula di palazzo Madama il 18 dicembre. Una volta approvata in prima lettura, passerà alla Camera. All’incontro prenderà parte anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata