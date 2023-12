Il candidato alla presidenza: "Vinceremo noi, alleanza Pd-5stelle perdente"

Renato Soru disegna l’orizzonte politico del suo schieramento in vista delle elezioni regionali di febbraio, in cui si presenta candidato presidente. “Serve un patto per far uscire la Sardegna dalle emergenze e avviarla a un percorso totalmente nuovo. I temi della transizione energica e digitale, delle valorizzazione delle risorse umane, dell’istruzione, sembrano temi disegnati per favorire una futuro possibile per la nostra regione “, dice Soru a LaPresse spiegando di ritenere indispensabile parlare “con quel 50% di elettori che non vota, con chi va a votare ma non è convinto, con chi ha votato centrosinistra e centrodestra nel nome di un progetto che abbia al centro esclusivamente la Sardegna”.

“Il Pd si è messo al seguito dei 5 Stelle, di un partito totalmente lontano dal centrosinistra, simbolo del populismo più sfrenato e del dileggio delle istituzioni repubblicane. Vinceremo noi, io ci credo perché vedo crescere le adesioni, vedo crescere la partecipazione, la condivisione. Siamo gli unici con un progetto e con una visione per il futuro. Batteremo il centrodestra e credo che l’esperienza 5 Stelle-Pd verrà per sempre archiviata in Sardegna e nelle altre regioni”, sottolinea l’imprenditore, che ha scelto come slogan elettorale “La rivoluzione gentile”.

Oltre al candidato del centrodestra, ancora non ufficializzato, Soru deve vedersela con la candidata di 5 stelle e Pd Alessandra Todde. Una candidatura, denuncia Soru, “imposta da Roma” contro cui Soru ha deciso di scendere in campo. Poi, un messaggio proprio all’alleanza Pd- 5 stelle. “Comincino a parlare nel merito delle cose, di programmi per la Sardegna, di cose concrete e la smettano di fare una campagna elettorale basata sugli attacchi personali. Io, per quanto mi riguarda, parlo ai sardi e alle sarde, alle famiglie e alle imprese, all’intera società sarda cercando di risvegliare le loro coscienze e mobilitarli su un progetto per la Sardegna”.

