La premier: "L'Italia non vuole fondi a pioggia ma una strategia Ue". Sull'antisemitismo: "È un cancro da sconfiggere"

“Il tema per noi è quello degli investimenti. Dopodiché la trattativa è aperta, noi stiamo portando avanti un approccio pragmatico e credo che l’unica cosa che non ci si possa chiedere è quella di dire sì a un patto di stabilità che nessuno Stato potrebbe rispettare, perché non sarebbe serio da parte nostra. Io vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento alla presentazione di PhotoAnsa 2023.

“La riforma del Patto di stabilità non è uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio europeo perché l’ecofin ha rinviato, in ogni caso è una trattativa molto serrata e penso che la posizione italiana sia chiara, che viene compresa e rispettata. Non so fino a dove si riuscirà ad arrivare nel tentativo di trovare una sintesi tra posizioni distante. Noi stiamo ponendo una questione che non è il tentativo di un paese di spendere soldi a pioggia, abbiamo dimostrato la serietà che mettiamo nell’affrontare questioni di bilancio, la questione che poniamo va nell’interesse dell’Italia e dell’Europa stessa. La questione che poniamo è se l’Ue vuole avere una strategia in questo contesto. Non si può chiedere di investire su alcune priorità e fingere che questo non sia utile e stabilire regole di governance che puniscono chi lo fa” aggiunge la presidente del Consiglio.

Mes, Meloni: “No a totem ideologici, chi strumentalizza danneggia Italia”

Sul Mes “penso ci sia una strumentalità che non tiene conto degli eventuali danni che si fanno all’Italia. Stiamo parlando di strumenti non di totem ideologici“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento alla presentazione di PhotoAnsa 2023.

Medioriente, Meloni: “Antisemitismo preoccupa, è cancro da sconfiggere”

“Penso che l’antisemitismo sia un problema reale che sta crescendo in tutta Europa e in tutto l’occidente, spesso mascherato da critica verso Israele. Penso che tante manifestazioni convocate in difesa della Palestina che si sono concluse inneggiando ad Hamas ne siano una spia preoccupante. Quello che deve colpire ancora di più è che si sta facendo largo anche al di fuori di questi contesti. È un fenomeno che deve preoccuparci e contro il quale bisogna lavorare a ogni livello. È un fenomeno che deve riguardare tutti, un cancro che bisogna sconfiggere“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento alla presentazione di PhotoAnsa 2023.

