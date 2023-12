La premier: "Manifestazioni in difesa della Palestina si sono concluse inneggiando ad Hamas"

(LaPresse) “Penso che l’antisemitismo sia un problema reale che sta crescendo in tutta Europa e in tutto l’occidente, spesso mascherato da critica verso Israele. Penso che tante manifestazioni convocate in difesa della Palestina che si sono concluse inneggiando ad Hamas ne siano una spia preoccupante. Quello che deve colpire ancora di più è che si sta facendo largo anche al di fuori di questi contesti. E’ un fenomeno che deve preoccuparci e contro il quale bisogna lavorare a ogni livello. È un fenomeno che deve riguardare tutti, un cancro che bisogna sconfiggere”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla presentazione di PhotoAnsa 2023.

