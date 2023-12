La senatrice all'uscita dal Teatro milanese

“Mi manca sempre Mattarella, è come un fratello per me”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, all’uscita dal Teatro alla Scala al termine della Prima del ‘Don Carlo‘ di Giuseppe Verdi, in compagnia del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sull’assenza di questa sera all’inaugurazione della stagione scaligera del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

