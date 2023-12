Il leader M5S: "Stragrande maggioranza elettori è favorevole, compresi quelli di centrodestra"

“Sono orgoglioso che le opposizioni abbiano condiviso questa storica battaglia del Movimento: abbiamo piantato il seme dell’alternativa al governo Meloni“. Così in un’intervista alla Stampa il leader M5S Giuseppe Conte parla del fronte comune sul salario minimo, assicurando che “questo seme sta crescendo nel Paese. La stragrande maggioranza degli elettori è favorevole al salario minimo, compresi quelli di centrodestra”. Sul lavoro il presidente M5S spiega che “la destra prende in giro il Paese e ne pagherà le conseguenze”, mentre in tema di giustizia secondo Conte “la premier sta cercando di asservirla al potere politico”.

