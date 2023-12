Così il ministro degli Esteri a margine del "Villaggio Coldiretti" inaugurato a Napoli

“Io mi sono vaccinato contro il Covid due giorni fa. Il vaccino non fa male, è sempre prudente farlo. Bisogna essere prudenti, avere attenzione al contagio, vaccinarsi, ma non è la situazione del 2020, assolutamente. La prudenza deve essere un elemento che sempre caratterizza il nostro stile di vita”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a margine del “Villaggio Coldiretti” inaugurato in piazza Municipio a Napoli.

