Durante il voto bagarre e grida di 'Vergogna'

La Camera ha approvato la delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. Il provvedimento, che è passato con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, passerà ora all’esame del Senato. Le opposizioni avevano ritirato ieri la firma dal provvedimento, dopo che la Camera aveva respinto l’emendamento per riproporre una soglia di salario minimo di 9 euro l’ora.

Bagarre alla Camera e grida ‘Vergogna’

Bagarre alla Camera al momento del voto. La seduta è stata sospesa pochi istanti prima del voto, quando le opposizioni hanno mostrato cartelli con su scritto ‘salario minimo negato’, ‘sfruttamento legalizzato’, ‘non in nostro nome’. La seduta è ripresa dopo una breve pausa e, al momento del voto, le opposizioni hanno gridato più volte ‘vergogna’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata