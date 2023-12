Schlein e Conte ritirano firma da provvedimento, leader M5S strappa testo in Aula

La Camera respinge l’emendamento delle opposizioni per riproporre un salario minimo di 9 euro l’ora nella delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Salario minimo, Schlein ritira firma: “Maggioranza da parte sfruttatori”

“Non è più la proposta di Salario minimo delle opposizioni. La maggioranza ha svuotato la nostra proposta con la solita arroganza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nell’annunciare il ritiro della firma dopo che la Camera ha respinto l’emendamento delle opposizioni per riproporre un Salario minimo di 9 euro l’ora nella delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. “Avete scelto definitivamente da che parte stare, chi rappresentare, quali interessi difendere – aggiunge – Doveva essere un governo dalla parte degli italiani, siete solo dalla parte degli sfruttatori, e avete dato uno schiaffo agli sfruttati. Vergogna”.

Salario minimo: Conte ritira firma e strappa testo in Aula

“La presidente Meloni e il governo ha gettato la maschera. La maggioranza ha voltato le spalle a 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori, che hanno dichiarato di vergognarsi per la condizione in cui sono con buste paga da fame. Noi, invece, riteniamo che oggi chi si deve vergognare è chi ha votato no a questa legge, che è stata fatta a pezzi. Con questa modalità della legge delega si prende proditoriamente in giro tutta questa platea di lavoratrici e lavoratori. Questo gesto proditorio non lo compirete in mio nome e nel nome del M5S. Per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento, perché state facendo carta straccia del Salario minimo legale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, che in Aula ha strappato il testo della proposta di legge sul Salario minimo, di cui era primo firmatario, dopo la bocciatura dell’emendamento presentato dalle opposizioni. “Questa battaglia è stata, con questo voto, rallentata, ma noi la vinceremo, il Paese è con noi”, ha aggiunto.

