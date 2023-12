Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Importante arrivare a una intesa Ue condivisa"

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Schema di disegno di legge: Ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023 (Affari esteri e cooperazione internazionale).

Piantedosi a incontro Ue su Patto: “Sforzo per arrivare a ok”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato a Bruxelles per partecipare all’importante riunione, pre Consiglio Giustizia e Affari Interni, con la commissaria europea Ylva Johansson e i suoi omologhi dei Paesi appartenenti al cosiddetto “Gruppo di Berlino” (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Spagna, Svezia). Al centro del proficuo incontro lo stato d’avanzamento del negoziato sul Patto Asilo e Migrazione in corso tra Consiglio, Parlamento e Commissione e l’allerta terrorismo a livello europeo. “È importante – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – arrivare all’approvazione di un testo condiviso tra le tre istituzioni, questo comporterà un grande esercizio di flessibilità da parte di tutti”.

