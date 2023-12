In discussione anche il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, al centro l’accordo con Tirana sui migranti. Sul tavolo del governo, tra le altre cose, c’è infatti il disegno di legge di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, e il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Sull’accordo Italia-Albania è arrivato il via libera.

“Non ci sono controindicazioni in relazione al patto che l’Italia ha siglato con l’Albania in tema di immigrazione”, secondo il giudizio espresso ai giornalisti dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Catanzaro per l’inaugurazione della centrale operativa europea 112. “Si tratta di una innovazione che vede il nostro Paese protagonista e di cui parleremo fra poco in CdM. È del tutto aderente sia al diritto internazionale che a quello europeo”.”Vediamo – ha aggiunto Piantedosi – se può essere di esempio per dare risposte concrete in tema di accoglienza”.

