Il capogruppo al Senato di Forza Italia ha parlato anche di lavoro: "Sta crescendo l'occupazione"

“Forza Italia dice che nel futuro dobbiamo essere sempre più autonomi nel campo energetico, alimentando nuove tecnologie anche nel nucleare”. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, a margine del convegno “Futuro Italia Remind”, organizzato dall’Associazione Remind, a Roma, in cui istituzioni europee, nazionali e locali hanno dialogato con enti privati al fine di analizzare e proporre le migliori proposte per il futuro economico e sociale della nazione.

“Sta crescendo l’occupazione”, aggiunge quindi il senatore, affermando che “è un dato statistico, non un dato politico. A me pare positivo, perché l’unica politica sociale, per chi non ha lavoro, è creare lavoro, non dargli una pacca sulle spalle o l’elemosina in tasca”. Gasparri chiude parlando anche del lavoro precario, chiarendo che le tutele devono essere rafforzate e che rispetto al passato la situazione e migliorata, ma che comunque: “La vita comporta sempre selezioni: chi ha capacità poi alla fine crescerà e avrà maggiori soddisfazioni”.

