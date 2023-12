Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Consumi rilanciati grazie al Carrello tricolore"

Intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della presentazione dei dati del ‘Carrello tricolore‘, la campagna di contenimento dei prezzi dei generi alimentari e di prima necessità promossa dal Governo insieme a 36 associazioni. “Non soltanto si è ridotta l’inflazione, abbiamo contenuti i prezzi, ma si sono rilanciati i consumi e questo credo che le famiglie italiane lo hanno ben percepito”, ha spiegato Urso. “Possiamo affrontare con più fiducia l’ultima fase del trimestre anti-inflazione, che è anche quello più promettente perché ci sono le spese natalizie di fine anno”, ha proseguito il ministro. “Avendo raggiunto l’obiettivo, non credo sia necessario prorogarlo. Questa è una misura straordinaria, un patto sociale con 36 associazioni che dalla coltivazione della terra lungo la filiera distributiva ha contributo a coinvolgere anche l’ultimo commerciante d’Italia. Oltre 31mila punti vendita. Il ‘sistema Italia’ ha vinto. Ha vinto perché è stato unito e coeso nel raggiungere l’obiettivo. Prorogarlo, avendo raggiunto gli obiettivi, non è necessario”, ha concluso Urso.

