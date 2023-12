Il leader di IV: "Per il presente investire su rinnovabili e gas”

(LaPresse) “Noi siamo favorevoli al nucleare di nuova generazione. Essere contro il nucleare di nuova generazione era come quando qualcuno era contro la Televisione a colori. Il nucleare di nuova generazione è la fonte più pulita ma non facciamo i populisti. Il nucleare di nuova generazione sarà il futuro ma sarà pronto nel 2040, fino ad allora cosa faremo? la cosa da fare è sbloccare le rinnovabili, investire sul gas avere la capacità di investire sulle nuove tecnologie perchè se hai un impianto di energia rinnovabile con le nuove tecnologie produce di più. Evitare la cultura del no a tutto”. Matteo Renzi a margine della Assemblea nazionale a Roma che si sta tenendo questa mattina al cinema Adriano in piazza Cavour

