Presente anche Maria Elena Boschi, capogruppo del partito alla Camera dei deputati

Al via l’Assemblea nazionale di Italia Viva, organizzata al cinema Adriano di Roma. Presente il leader Matteo Renzi e la capogruppo del partito alla Camera dei deputati Maria Elena Boschi. “A questa destra chiedevano solo una cosa, treni in orario. Neanche quello riescono a fare”, ha detto all’inizio della conferenza l’ex presidente del Consiglio, scherzando sui ritardi dei treni che hanno “bloccato molti iscritti di Italia viva in Umbria” e che avrebbero così impedito alla sala del cinema di riempirsi.

