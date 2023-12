Il leader di Italia Viva: "Meloni è la più brava influencer di questo paese"

“L’elezione diretta del premier è una battaglia che noi abbiamo fatto da anni e continueremo a fare, ma ho l’impressione che non abbiano i numeri nemmeno nella maggioranza. Quando Gianni Letta dice le cose che dice, dà un segnale di allarme”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rispondendo a una domanda sul premierato a margine della prima giornata del Riformista in corso a Napoli. “Credo che anche questa riforma della Meloni – ha aggiunto Renzi – finirà come la riforma Nordio, come il pos o tutte le grandi riforme che Giorgia Meloni ha annunciato, perfette per fare un post su Instagram. “La Meloni è la più brava influencer di questo paese, Chiara Ferragni scansati. Giorgia Meloni è la influencer numero uno del Paese, fa dei post incredibilmente fatti bene ma il problema non è quello che scrive su Twitter, il problema è che non scrive una cosa in Gazzetta Ufficiale. Anche sulla riforma finirà con un nulla di fatto, a tarallucci e vino”, conclude l’ex premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata