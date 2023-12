Aveva 102 anni, era stata eletta in Parlamento con il Pci. Mattarella: "Esempio di impegno civile per il bene comune"

È morta nella notte a Roma Marisa Rodano, ultima parlamentare vivente della prima legislatura. Aveva 102 anni. Partigiana cattolica, esponente del Partito Comunista Italiano, Maria Lisa Cinciari sposò Franco Rodano. Fu eletta in Parlamento con il Pci nella prima legislatura, venendo confermata fino al 1968. Era nata a Roma il 21 gennaio 1921, giorno della fondazione del Partito Comunista Italiano. Tanti i messaggi di cordoglio. “Ci ha lasciato nella notte Marisa Rodano, ultima deputata della prima legislatura. Partigiana e poi politica di grande spessore, ha lottato sempre per i diritti e la libertà di tutte e di tutti. Un abbraccio affettuoso ai familiari”, il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri su X. “Esprimo a nome mio e di quello di tutta la comunità democratica il profondo cordoglio per la scomparsa di Marisa Rodano, donna combattente e appassionata, sempre in prima fila nella difesa dei valori della democrazia. Ma soprattutto una madre, sorella, compagna per tante donne nel cammino lungo e faticoso della parità. Le siamo riconoscenti e grate per tutto quello che ha fatto e continueremo a farci guidare anche dalla sua passione”, scrive in una nota Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Mattarella: “Esempio di impegno civile per il bene comune”

“Marisa Cinciari Rodano, partigiana, parlamentare, deputata europea, prima donna a assumere l’incarico di vicepresidente della Camera, ha dedicato la sua esistenza all’attività politica, battendosi per la libertà e, successivamente, per la parità di genere e per i diritti e la giustizia sociale. La sua figura, lucida e appassionata, costituisce un esempio e un riferimento per tutte le italiane e gli italiani che si dedicano all’impegno civile per il bene comune. Alla sua famiglia invio i miei più sentiti sentimenti di cordoglio”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

