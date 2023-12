Il presidente della Regione Campania alla prima giornata de Il Riformista a Napoli

“È stata una pagina non bella. Considero Crosetto una persona di valore. Non avrei fatto quelle dichiarazioni ma credo che non si riferisse a fatti precisi ma a un problema che esiste e va affrontato”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla prima giornata de Il Riformista, in corso a Napoli. “Sarebbe bene affrontarlo in maniera riservata prima di avere momenti pubblici per evitare che ci siano equivoci e che si rimetta in piedi una crociata tra politica e magistratura ma la necessità di una riforma profonda del sistema giudiziario è una necessità vera”.

