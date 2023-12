Punto stampa della premier a margine dei lavori della Cop28 a Dubai

“I magistrati ritengono che Delmastro debba essere rinviato a giudizio, il pubblico ministero riteneva che la vicenda di Delmastro dovesse essere archiviata per due volte, quindi direi che è il caso di aspettare una sentenza di condanna passata in giudicato eventualmente per definirlo colpevole“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un posto stampa prima di lasciare l’Expo City di Dubai dove è in corso la Cop28.

