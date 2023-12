Così il governatore della Campania: "Non credo che possiamo lasciare l'Italia in mano a Lollobrigida per altri 5 anni"

“Dopo le europee bisognerà sedersi per costruire una coalizione e, non c’è niente da fare, attraverso un lavoro anche faticoso di chiarimento programmatico, devono stare dentro alla coalizione tutti: da Italia Viva, a Calenda, ai Cinque Stelle, al Pd”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che questa mattina ha partecipato alla prima Giornata del Riformista in corso a Napoli alla presenza del leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista Matteo Renzi. “L’importante – ha aggiunto De Luca – è darsi un programma coerente sulle questioni fondamentali dell’Italia. Non ci sarà mai l’accordo su tutti i problemi, è chiaro che ogni forza politica avrà una sua identità, ma sulle cose fondamentali dell’Italia non è possibile non trovare un’intesa per costruire una coalizione credibile per governare l’Italia. Non credo che possiamo lasciare l’Italia in mano a Lollobrigida per altri 5 anni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata